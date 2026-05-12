Grigore morto in moto a Boccaleone Domani i funerali a Bergamo

Da ecodibergamo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è deceduto in un incidente in moto avvenuto a Boccaleone. La vittima, descritto come una persona tranquilla e riservata con la passione per i motori, sarà ricordata domani durante i funerali che si terranno nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

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IL LUTTO. «Un bravo ragazzo, tranquillo e riservato, con la passione per i motori». L’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo. Residente nella cittadina della Bassa bergamasca, viveva con la madre e il fratello minore. Quella sera si stava recando alla scuola serale all’Itis Paleocapa quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Bergamo, intervenuta per i rilievi, è finito prima contro una utilitaria e poi contro il marciapiede, l’edicola e un muro di via Rosa. L’impatto, violentissimo, gli è stato fatale. La sua salma è stata composta nella sala del commiato di via San Bernardino in città e la camera ardente è visitabile ancora oggi, martedì 12 maggio, dalle 8,30 alle 19, e domani, mercoledì 13, fino al momento in cui verrà traslata nella parrocchiale di Sant’Anna per le esequie.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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