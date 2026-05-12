Un giovane è deceduto in un incidente in moto avvenuto a Boccaleone. La vittima, descritto come una persona tranquilla e riservata con la passione per i motori, sarà ricordata domani durante i funerali che si terranno nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

IL LUTTO. «Un bravo ragazzo, tranquillo e riservato, con la passione per i motori». L’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo. Residente nella cittadina della Bassa bergamasca, viveva con la madre e il fratello minore. Quella sera si stava recando alla scuola serale all’Itis Paleocapa quando, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Bergamo, intervenuta per i rilievi, è finito prima contro una utilitaria e poi contro il marciapiede, l’edicola e un muro di via Rosa. L’impatto, violentissimo, gli è stato fatale. La sua salma è stata composta nella sala del commiato di via San Bernardino in città e la camera ardente è visitabile ancora oggi, martedì 12 maggio, dalle 8,30 alle 19, e domani, mercoledì 13, fino al momento in cui verrà traslata nella parrocchiale di Sant’Anna per le esequie.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Grigore, morto in moto a Boccaleone. Domani i funerali a Bergamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Chi era Grigore Tomoiaga, morto a 26 anni nello schianto in moto a Bergamo: tentava di evitare un’autoÈ Grigore Tomoiaga il 26enne morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto nel quartiere di Boccaleone a Bergamo.

Leggi anche: Schianto mortale a Boccaleone, mercoledì l’addio a Grigore Tomoiaga

Argomenti più discussi: Chi era Grigore Tomoiaga, morto a 26 anni nello schianto in moto a Boccaleone. È il secondo ragazzo a perdere la vita in due giorni; Grigore, morto in moto a Boccaleone. Domani i funerali a Bergamo; Chi era Grigore Tomoiaga, morto a 26 anni nello schianto in moto a Bergamo: tentava di evitare un'auto; A Bergamo l’addio al giovane Grigore Alin Tomoiaga.

Un bravo ragazzo, tranquillo e riservato, con la passione per i motori. L’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo. x.com

Grigore, morto in moto a Boccaleone. Domani i funerali a Bergamo«Un bravo ragazzo, tranquillo e riservato, con la passione per i motori». L’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Sant’Anna in Borgo Palazzo. ecodibergamo.it