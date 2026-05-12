Grecia drone ucraino con materiale esplosivo trovato sull’isola di Lefkada

In Grecia, su un'isola del Mar Ionio è stato rinvenuto un drone ucraino che trasportava materiale esplosivo. L'episodio ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che hanno sequestrato il velivolo e avviato le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita e non sono stati segnalati danni a strutture o persone. La scoperta ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili implicazioni per la sicurezza della zona.

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“Ho sollevato la questione del recupero di un drone navale in Grecia, che ora siamo certi sia ucraino, con i miei omologhi e con il ministro della Difesa dell’Ucraina, che ha partecipato al Consiglio Ue Difesa in teleconferenza, nonché il grave rischio che ciò ha causato alla sicurezza della navigazione”. Lo scrive da Bruxelles sui social il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias. Un drone marino era stato rinvenuto il 7 maggio da un gruppo di pescatori in una grotta sulla costa dell’isola ionica di Lefkada. In questo video, girato dai pescatori dell’isola, si riconosce un drone Magura di fabbricazione ucraina. Stando a quanto emerso sui media greci, trasportava materiale esplosivo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trovato drone marino ucraino con motore acceso ed esplosivo: giallo sull’isola greca di LefkadaAtene 9 maggio 2026 – Inquietante scoperta sulla costa meridionale di isola greca di Lefkada, nel Mar Ionio. Drone di Kiev con 100 chili di esplosivo ritrovato in isola in Grecia(Adnkronos) – Un drone con 100 chili di esplosivo è stato ritrovato e fatto esplodere al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. Argomenti più discussi: Grecia: drone marino avvistato dai pescatori a Lefkada; Drone navale misterioso trovato dai pescatori in una grotta in Grecia: Un Magura V5 ucraino; Pescatori greci trovano un drone ucraino nel Mar Ionio; Drone armato in grotta greca: possibile collegamento con guerra Ucraina-Russia. La Grecia conferma, il drone navale rinvenuto sull'isola di Lefkada è ucraino. Secondo le ricostruzioni di stampa, potrebbe essere stato lanciato da una nave mercantile oppure da una base militare a Misurata, in Libia (VIDEO) x.com La Grecia afferma che il drone marino trovato sull'isola è ucraino, definendo l'incidente 'estremamente serio' - reddit.com reddit Drone di Kiev con 100 chili di esplosivo ritrovato in isola in GreciaUn drone con 100 chili di esplosivo è stato ritrovato e fatto esplodere al largo della costa occidentale della Grecia, vicino a Lefkada. Atene ha aperto una inchiesta che coinvolge militari. Il minist ... adnkronos.com