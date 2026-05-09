Trovato drone marino ucraino con motore acceso ed esplosivo | giallo sull’isola greca di Lefkada

Nella giornata del 9 maggio 2026, sulla costa meridionale dell’isola greca di Lefkada è stato rinvenuto un drone marino. L’apparecchio si trovava con il motore acceso e a bordo erano presenti esplosivi. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che stanno indagando sull’origine e sul possibile scopo del velivolo. La zona è stata subito messa sotto osservazione per ulteriori accertamenti.

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Atene 9 maggio 2026 – Inquietante scoperta sulla costa meridionale di i sola greca di Lefkada, nel Mar Ionio. Un gruppo di pescatori locali ha rinvenuto in una grotta un drone marino di produzione ucraina Magura V5, secondo quanto riportato dal quotidiano Kathimerini. Sul ritrovamento, avvenuto giovedì scorso, stanno indagando le autorità, con il coinvolgimento del ministero della Difesa greco. Stando alle prime informazioni il drone, trovato con il motore ancora acceso, era dotato di tecnologie all'avanguardia, tra cui antenne e sistemi di comunicazione, ed era provvisto di detonatori. Gli artificieri li hanno disattivati, hanno scollegato le batterie e messo in sicurezza quello che – scrive sempre il giornale greco – “viene descritto come esplosivo attivo con una capacità di carico utile di circa 300 chilogrammi”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trovato drone marino ucraino con motore acceso ed esplosivo: giallo sull’isola greca di Lefkada ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L’isola greca che isola lo stoccaggio di CO2Decarbonizzazione Thassos, proteste contro un impianto per stoccare la CO2 che sostituirà una piattaforma petrolifera in mezzo all’Egeo: «Noi viviamo... Iran, Trump: "Attacchi aerei sull'isola di Kharg".Drone colpisce ambasciata Usa a BaghdadGli Usa prendono di mira l'isola strategica del Golfo Persico, da cui transita l'80% del petrolio di Teheran. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Drone marino trovato in una grotta a Lefkada: indagano le autorità greche; Loris Di Castri morto in carcere in Repubblica Dominicana. L'italiano era ricercato per presunto traffico di stupefacenti. Trovato drone marino ucraino con motore acceso ed esplosivo: giallo sull’isola greca di LefkadaSi tratta di un Magura V5, di quelli di solito usati per gli attacchi contro le navi della cosiddetta flotta ombra russa. La scoperta fatta da un gruppo di pescatori in una grotta ... quotidiano.net Grecia, trovato un misterioso drone marino: «Motore acceso ed esplosivi a bordo». Ipotesi missione contro la flotta ombra russaUn drone navale trovato nello Ionio, in una grotta vicino all'isola di Lefkada, da pescatori. Un giallo in Grecia che ha costretto l'esercito ... msn.com Atención, varios aspectos importantes aquí en la guerra en Ucrania: 1. [ya lo dijimos] «lo que está cambiando la guerra es el desarrollo de nuevos y baratos drones con rango de 150 km [machaca la logística, la logística decide las guerras] 2. «Es lo que pedía x.com Ho perso il mio drone reddit