Una carambola tra tre veicoli si è verificata questa mattina sulla strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”, coinvolgendo quattro persone. Tra i feriti, una donna si trova in condizioni più critiche rispetto agli altri. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Tre auto sono state coinvolte in uno scontro avvenuto nella mattinata di domenica lungo la strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino". I vigili del fuoco riferiscono di quattro feriti, uno dei quali grave. A seguito dell’impatto, un’auto è terminata nella scarpata sottostante. Una squadra del distaccamento di Gubbio dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e all’estrazione di una donna rimasta incastrata nell’abitacolo. Il ferito più grave è stato trasportato in codice di massima urgenza con l’elisoccorso “Nibbio“ all’ospedale di Perugia, mentre gli altri tre sono stati trasferiti dai sanitari del 118 a quello di Branca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Carambola“ fra tre auto. Quattro persone ferite. Una donna la più grave

Leggi anche: Violenta carambola fra tre auto sulla circonvallazione, una donna in ospedale: disagi sul traffico

Incidente in Tangenziale a Venaria Reale, scontro tra tre auto e una si ribalta: quattro persone ferite, lunghe codeIncidente lungo la Tangenziale Nord di Torino intorno alle 18,20 di oggi, 28 dicembre 2025.

Altri aggiornamenti su Carambola.

Temi più discussi: Carambola fra tre auto. Quattro persone ferite. Una donna la più grave; Gravissimo incidente stradale a Lecco, due morti nella carambola fra tre auto e un camion; Carambola fra quattro mezzi in piena notte, una vittima e tre feriti in A1; Incidente sull’Adriatica. Frontale con carambola tra vetture e autocarro. Due feriti al ‘Bufalini’.

Calco, schianto fra un tir e tre auto sulla ex statale 36: morti Mirco Formenti e Francesco Bonfanti. A Merate 19enne sbalzata dalla moto: è gravePomeriggio drammatico sulle arterie della provincia lecchese: due morti e due feriti in condizioni critiche. La 19enne è stata portata in codice rosso al San Gerardo di Monza ... ilgiorno.it

Incidente a Calco, due morti e due feriti: schianto fra un camion e tre auto, una si ribalta, le altre distrutteA perdere la vita Mirko Formenti, 51 anni, residente a Brivio e Francesco Bonfanti, 66 anni, di La Valletta Brianza. Feriti un ragazzo di 24 anni e una giovane di 26, le loro condizioni non sono gravi ... milano.corriere.it

Carambola nel fossato all'imbocco della Transpolesana Il conducente dell'auto è riuscito a salvarsi L'articolo completo nel link qui a fianco https://www.polesine24.it/cronaca/2026/03/01/gallery/auto-si-ribalta-paura-in-transpolesana-389607/ # - facebook.com facebook