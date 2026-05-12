Nel tardo sera di oggi si sono verificati diversi incidenti stradali nel Reggiano, tra cui uno particolarmente grave avvenuto in via Fratelli Cervi a Pieve Modolena. Verso le 21,30, un’auto e una moto sono entrate in collisione in modo violento, coinvolgendo quest’ultima in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il centauro in codice rosso.

Soccorsi mobilitati oggi per alcuni incidenti stradali nel Reggiano. Il più grave si è verificato poco dopo le 21,30, in serata, in via Fratelli Cervi a Pieve Modolena, in città, con uno scontro violento tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il centauro, identificato in un uomo 35enne, raggiunto sul posto da ambulanza e personale medico. Le sue condizioni sono apparse da subito piuttosto gravi, tanto da essere trasportato a sirene spiegate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in “codice rosso”. Sul posto anche la polizia locale per gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nella prima serata intervento di soccorso per un altro incidente avvenuto in via Amendola, nel centro abitato di Reggiolo, senza però conseguenze di rilievo per le persone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grave centauro dopo schianto sulla via Emilia

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