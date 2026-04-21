Il Como sostiene pienamente Cesc nel momento ‘peggiore’ della stagione | È un campione non ho dubbi

Il Como ha espresso il suo sostegno totale a Cesc durante questa fase difficile della stagione, definendolo un campione e ribadendo la fiducia nelle sue capacità. La squadra ha scelto di difendere il giocatore, anche in un momento complesso, senza fare compromessi. Questa presa di posizione arriva in un periodo caratterizzato da sfide e tensioni nel calcio italiano, mentre il campionato prosegue con tutte le sue incognite.

2026-04-20 20:06:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Se lui COME ha avuto un ‘brutto momento’ del presente 2025-26. è questo. Due sconfitte consecutive, tre partite senza vittorie. e al di fuori della “zona Champions” che aveva difeso un mese fa, quando con un glorioso 5-0 contro il Pisa e un recital erano in vantaggio su squadre come Juventus o Roma. Adesso, però, arrivano ‘toccati’ il ritorno delle semifinali di Coppa Italia (0-0 all’andata contro l’Inter, a Como) alla ricerca del primo titolo della sua storia. Ma se qualcosa ha fatto la squadra lombarda, è così rafforzare, ovviamente, la posizione che occupa Cesc Fabregas, Allenatore comasco.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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