Una supercella ha attraversato la zona di Collinsville, in Oklahoma, provocando grandine di dimensioni simili a palline da golf. La formazione di grandi accumuli di ghiaccio è avvenuta in modo rapido, mentre il movimento lento del temporale ha portato a danni più consistenti. Sono ancora in corso le valutazioni sui danni causati e sulle cause che hanno portato alla formazione di questa intensa tormenta.

? Punti chiave Come può una supercella generare accumuli di ghiaccio così rapidi?. Perché il movimento lento del temporale ha causato danni maggiori?. Quali rischi rappresentano questi cumuli per la sicurezza stradale locale?. Come influisce questo fenomeno sulla pianificazione urbana delle Grandi Pianure?.? In Breve Accumuli di ghiaccio tra 7 e 8 centimetri hanno bloccato le strade di Collinsville.. L'incontro tra aria calda del Golfo e aria fredda settentrionale ha causato la supercella.. I chicchi grandi come palline da golf hanno danneggiato tetti e infrastrutture locali.. Il ghiaccio accumulato ai bordi stradali ostacola la mobilità e i sistemi di drenaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oklahoma, supercella travolge Collinsville: grandine come palline da golf

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