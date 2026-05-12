Grande partecipazione a Castellabate per il convegno sulla salute

A Castellabate si è svolto un convegno dedicato alla prevenzione e alla cura delle neoplasie intestinali, organizzato dall’associazione “Parco Culturale Castellabate Cilento”, guidata da Roberta Piccirillo. L’evento ha visto una grande affluenza di pubblico, con numerosi partecipanti che hanno preso parte alle discussioni e alle presentazioni. L’incontro si è concluso con un forte coinvolgimento dei presenti, interessati alle tematiche trattate.

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Castellabate (SA) – Si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico l’incontro “Dalla prevenzione alla cura delle neoplasie intestinali: cosa è cambiato?” organizzato dall’associazione “Parco Culturale Castellabate Cilento”, presieduta da Roberta Piccirillo. La sala gremita nella ottocentesca Villa Matarazzo ha testimoniato quanto il tema della salute sia sentito dalla cittadinanza, che ha risposto con attenzione e coinvolgimento. Un successo decretato non solo dai numeri, ma soprattutto dal tono degli interventi dei medici specialisti presenti: Umberto Bracale professore ordinario di chirurgia generale all’Università degli studi di Salerno e Primario della chirurgia generale e d’urgenza all’ospedale “G.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Grande partecipazione a Castellabate per il convegno sulla salute ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiuggi, Grande partecipazione per il convegno sul turismo attivoFiuggi si candida a diventare riferimento nazionale del turismo outdoor, inteso come cultura italiana strategica e condivisa, capace di promuovere... Ampia partecipazione ad Arezzo per il convegno sul Sì al referendum sulla giustiziaArezzo, 14 marzo 2026 – Ampia partecipazione ad Arezzo per il convegno sul Sì al referendum sulla giustizia. Argomenti più discussi: Grande partecipazione a Castellabate per il convegno sulla salute: il Professor Umberto Bracale diventa Socio Onorario dell'associazione 'Parco Culturale Castellabate Cilento'; Castellabate, bagno di folla per un importante casting cinematografico: in 2mila in Villa Matarazzo; Castellabate al cinema: in 2mila ai casting per un importante progetto; Castellabate, il Filo della Solidarietà raccoglie 18mila euro per l'Airc. Grande partecipazione a Castellabate per il convegno sulla salute: il Professor Umberto Bracale diventa Socio Onorario dell'associazione 'Parco Culturale Castellabate Cilento' x.com Grande partecipazione a Castellabate per il convegno sulla salute: il Professor Umberto Bracale diventa Socio Onorario dell'associazione 'Parco Culturale Castellabate Cilento'Spettacoli-Eventi: CASTELLABATE (SA) - Si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico l’incontro Dalla prevenzione alla cura delle neoplasi ... cilentonotizie.it