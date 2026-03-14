Ampia partecipazione ad Arezzo per il convegno sul Sì al referendum sulla giustizia

A Arezzo si è svolto un convegno dedicato al referendum sulla giustizia, che ha visto una notevole partecipazione di pubblico. L'incontro ha riunito diversi relatori e cittadini interessati alla questione, creando un momento di confronto e discussione pubblica. L'evento si è svolto nella giornata del 14 marzo 2026 e ha attirato molte persone provenienti dalla città e dai dintorni.

Arezzo, 14 marzo 2026 – . Si è svolto questa mattina ad Arezzo, nei locali dell’Hotel Minerva, il convegno promosso dalla sezione provinciale di Noi Moderati dedicato al tema del Sì al referendum sulla giustizia. L’iniziativa ha registrato una partecipazione ampia e attenta, confermando l’interesse crescente dei cittadini verso un confronto serio e approfondito sulle prospettive di riforma del sistema giudiziario. «La grande presenza di pubblico – dichiara il commissario provinciale di Noi Moderati Arezzo, Marco Casucci – è il segnale più evidente di quanto il tema della giustizia sia sentito e di quanto ci sia bisogno di momenti di ascolto e di approfondimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ampia partecipazione ad Arezzo per il convegno sul Sì al referendum sulla giustizia Articoli correlati Ad Arezzo il comitato per il Sì al referendum sulla giustizia coordinato da Pasquale MacrìÈ stato costituito ad Arezzo il Comitato per il SÌ al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, comitato territoriale, autonomo,... Sì al referendum sulla giustizia, grande partecipazione al gazebo dei Giovani di Noi ModeratiIl consigliere comunale Mario Cardia: "È particolarmente significativo che siano proprio i giovani a essere protagonisti di questa mobilitazione"... Approfondimenti e contenuti su Ampia partecipazione Temi più discussi: Confesercenti Arezzo: partecipazione ed interesse per il corso Donna in Sicurezza; Gioielleria: artigianato italiano protagoniste a fiere di Hong Kong; Alleanza Progressista al lavoro per Ceccarelli: incontri pubblici, liste e dialogo. Confermato l'impegno di Tenti e Romizi; A Montebelluna assegnato il primo titolo italiano di Baseball5 Elite: trionfano gli Aosta Bugs. Ampia partecipazione ad Arezzo per il convegno sul sì al referendum sulla giustiziaSi è svolto questa mattina ad Arezzo, nei locali dell’Hotel Minerva, il convegno promosso dalla sezione provinciale di Noi Moderati dedicato al tema del Sì al referendum sulla giustizia ... msn.com Idee e progetti per la città del futuro: grande partecipazione al 3° Festival dell’Innovazione UrbanaAl Centro Congressi dell’Etrusco Arezzo Hotel oltre 150 persone per confrontarsi su innovazione, servizi, sicurezza, sanità e cultura ... lanazione.it La vera riuscita di questo referendum non sarà tanto la vittoria dei SI o dei NO, quanto la più ampia partecipazione popolare - facebook.com facebook “Siamo contenti di veder una così ampia partecipazione al nostro SMI Lab” ha dichiarato il Chief Revenue Officer di SMI Group Marco Valenti. “Un grazie al Direttore Marketing e Comunicazione @cinziamingiardi e al Direttore Public Sector Felice De Pascale x.com