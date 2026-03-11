Fiuggi Grande partecipazione per il convegno sul turismo attivo

A Fiuggi si è tenuto un convegno dedicato al turismo attivo, che ha visto una grande partecipazione di partecipanti provenienti da diverse aree. L’evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere la città come possibile punto di riferimento nazionale per il turismo outdoor, considerato una componente importante della cultura italiana e un motore di sviluppo sostenibile.

Fiuggi si candida a diventare riferimento nazionale del turismo outdoor, inteso come cultura italiana strategica e condivisa, capace di promuovere salute pubblica e longevità sana, trasformare territori e generare sviluppo sostenibile. Un approccio che segue la filosofia del Friluftsliv, la "vita.