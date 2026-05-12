Nella puntata del 12 maggio del Grande Fratello Vip, si parlerà di Francesca Manzini, che sarà al centro di un'attenzione particolare. Durante la serata, verranno annunciati anche i tre finalisti del programma. La giornata si preannuncia ricca di momenti di tensione e confronti tra i concorrenti. Gli ascolti registrati nel corso della puntata saranno comunicati alla fine della trasmissione.

La puntata del 12 maggio del Grande Fratello Vip si preannuncia come una delle più intense di questa edizione. Il reality di Canale 5, guidato da Ilary Blasi, torna in prima serata con una serata ricca di tensioni, confronti accesi e momenti emozionanti che promettono di lasciare il pubblico senza fiato. Tra dinamiche che cambiano, alleanze che si ricompongono e sorprese che toccano il cuore, i concorrenti si preparano a vivere una notte decisiva, soprattutto perché verrà scelto il terzo finalista. Ma cosa accadrà nella nuova puntata? Chi finirà al centro delle polemiche? E quali emozioni travolgeranno i concorrenti in studio? Il cuore della puntata del 12 maggio ruota attorno a Francesca Manzini, che si ritrova isolata e criticata da gran parte della Casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 12 maggio: Francesca Manzini sotto accusa e terzo finalista

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