Grande Fratello Vip eliminato e riassunto puntata 8 maggio | chi sono i concorrenti al televoto chi sarà il terzo finalista

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 8 maggio del Grande Fratello Vip, è stato eliminato un concorrente e sono stati annunciati i nomi dei partecipanti al televoto. La conduttrice Ilary Blasi ha guidato la serata, durante la quale si sono svolte discussioni tra i concorrenti e sono stati comunicati i tre finalisti. Sono stati mostrati anche alcuni momenti salienti delle dinamiche all’interno della casa, con particolare attenzione alle nomination e alle strategie dei partecipanti.

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Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 che vede al timone Ilary Blasi. La padrona di casa con le sue due opinioniste in studio, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, è ritornata in diretta e anche la nuova puntata, ora che la finalissima si avvicina, è stata.🔗 Leggi su Today.it

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