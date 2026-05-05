Grande Fratello Vip sondaggi del 5 maggio | chi sarà il secondo finalista

Il Grande Fratello Vip si avvicina alla conclusione dell'edizione in corso, con la finale fissata per il 19 maggio. Nei sondaggi pubblicati il 5 maggio, si sono delineati i nomi dei concorrenti più accreditati a raggiungere l’ultimo appuntamento. Mentre gli spettatori seguono con attenzione le ultime settimane, le votazioni e le preferenze si concentrano sui possibili secondi finalisti. La competizione si fa sempre più intensa mentre si avvicina la conclusione del reality.

Sta per calare il sipario su questa edizione del Grande Fratello Vip: la finale è prevista per il prossimo 19 maggio e intanto si chiude il cerchio sui nomi dei finalisti. Nella puntata del 5 maggio infatti il televoto sarà decisivo: sarà il pubblico a determinare non soltanto chi resterà nella Casa del Grande Fratello Vip, ma anche chi potrà conquistare ufficialmente l’accesso all’ultima puntata del reality show insieme ad Antonella Elia, unica finalista ad oggi. Grande Fratello Vip, le nomination. Il Grande Fratello Vip torna in prima serata su Canale5, con Ilary Blasi al timone dello show, accompagnata come sempre dalle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare con schiettezza e qualche battuta al vetriolo le dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia.🔗 Leggi su Dilei.it

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Sondaggi Grande Fratello VIP 2026, la corsa alla finale si allunga: chi tema di più Antonella Elia

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