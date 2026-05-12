Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la 16esima puntata

Stasera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21,35, su Canale 5 viene trasmessa la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming, consentendo agli spettatori di seguirla in diretta da dispositivi diversi dalla tv tradizionale. Questa edizione del reality si avvicina alla sua conclusione, attirando l’attenzione di un pubblico ampio e variegato.

Stasera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it

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