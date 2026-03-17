Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata

Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35, su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione verrà trasmessa in streaming e in diretta televisiva, consentendo agli spettatori di seguire l’evento in tempo reale. La puntata rappresenta l’inizio del nuovo ciclo del reality, con i concorrenti pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia.

Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

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