Stasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21:35, va in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. L'evento verrà trasmesso sia in diretta tv che in streaming. La puntata segue la prima, andata in onda la settimana precedente, e prevede l’ingresso di alcuni concorrenti e nuove dinamiche all’interno della casa.

Stasera, venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026. Alla conduzione torna Ilary Blasi. Novità anche tra gli opinionisti, con il volto del Tg5 Cesara Buonamici e la temutissima Selvaggia Lucarelli. Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Sarà possibile seguire la diretta dalla Casa tramite Mediaset Extra. Il programma condotto da Ilary Blasi va in onda su Canale 5 in prima serata ogni martedì e venerdì alle ore 21.35 circa. La durata è di circa quattro ore. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataStasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026.

C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataQuesta sera, sabato 17 gennaio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te 2026, lo storico programma di Maria...

Grande Fratello - Una scelta importante per i concorrenti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti da Antonella Elia a Paola Caruso; Che scuola hanno fatto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo; Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati.

Grande Fratello Vip 2026, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta di venerdì 20 marzo. Nomination, eliminati e sondaggiStasera, venerdì 20 marzo 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi: chi sarà il preferito? superguidatv.it

Grande Fratello Vip: televoto di massa (sorprendente), primo ritiro e chi viene eliminato. Cosa vedremo staseraOggi venerdì 20 marzo 2026 va in scena la seconda diretta del reality show condotto da Ilary Blasi, chiamata a scongiurare il flop d’ascolti: i sondaggi ... libero.it

Ragazzi, stasera torna Grande Fratello VIP! Chi di voi lo guarderà Personalmente non vedo l’ora di scoprire cosa succederà nella casa… Tra colpi di scena, litigate e momenti esilaranti, sarà sicuramente una serata piena di emozioni. Dai, fatemi saper - facebook.com facebook

La puntata d'esordio del "Grande Fratello Vip 2026" è la meno seguita di sempre: perché il reality non funziona più x.com