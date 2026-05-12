Nella puntata del 12 maggio del Grande Fratello Vip 2026, si è parlato molto di Manzini, che è finito al centro di alcune polemiche. Durante la serata, è stato annunciato anche il terzo finalista del reality. La puntata si è conclusa con alcune sorprese, mentre i concorrenti sono rimasti concentrati sulla corsa verso la finale. La diretta ha attirato l'attenzione dei fan in attesa della conclusione del programma.

La finale del Grande Fratello Vip 2026 si avvicina e la puntata di stasera, martedì 12 maggio, promette scintille. Su Canale 5, a partire dalle 22.00 circa, Ilary Blasi torna in studio con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli per una delle dirette più attese di questa edizione. Al centro di tutto, ancora una volta, c’è Francesca Manzini. Nei giorni scorsi Alessandra Mussolini ha perso la pazienza con l’imitatrice, accusandola senza giri di parole di seguire un copione per costruirsi le clip del martedì: «Ci stai attaccando da ieri, non ce la facciamo più. Stai attaccando da ieri con le tue follie, le tue bugie, il tuo copione.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Grande Fratello Vip 2026, puntata del 12 maggio: Manzini al centro delle polemiche, si scopre il terzo finalista

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