Stasera, alle ore 21,35 su Canale 5, va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione, condotta come di consueto, porta avanti il suo palinsesto con un nuovo appuntamento che coinvolge i partecipanti e il pubblico da casa. Le anticipazioni e le ultime notizie relative a questa edizione sono state diffuse nelle ore precedenti.

. Stasera, martedì 12 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 16esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Clima sempre più esplosivo nella Casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore si è consumato un durissimo scontro che ha coinvolto Francesca Manzini, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Tutto è nato dopo la festa organizzata dal reality sabato sera, durante la quale la comica avrebbe bevuto un po’ troppo lasciandosi andare a momenti di leggerezza insieme agli altri concorrenti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 12 maggio

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Grande fratello vip 2026 | Antonella Elia è la prima finalista

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