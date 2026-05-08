Grande Fratello Vip 2026 | le anticipazioni e ultime notizie oggi 8 maggio

Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle 21:35 su Canale 5 va in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Si tratta di un episodio che segue le anticipazioni e le ultime notizie sulla trasmissione, che coinvolge i partecipanti e la produzione. L'evento si svolge in prima serata e rappresenta un appuntamento fisso per molti telespettatori interessati al reality.

Stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 15esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Al termine della quattordicesima puntata, Ilary Blasi ha annunciato i nomi scelti dalle nomination per. Il primo nome è quello di Marco Berry, scelto da Alessandra Mussolini (eletta seconda finalista). A fine puntata, i concorrenti votano in modo palese. Tutti tranne Berry, che vota in confessionale. Al televoto finiscono anche Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini.🔗 Leggi su Tpi.it

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