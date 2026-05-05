Stasera, alle 21:35 su Canale 5, va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La trasmissione, in programma il 5 maggio, porta i concorrenti all’interno della casa in un episodio che segue le puntate precedenti trasmesse questa settimana. La diretta si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e i momenti più rilevanti dell’edizione in corso.

Stasera, martedì 5 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 14esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Diversi nuovi litigi, accuse e altri momenti hanno generato forte tensione nella Casa. Momenti di crisi anche per Alessandra Mussolini che avrebbe persino pensato al ritiro salvo poi cambiare idea. Senza dubbio il confronto tra Marco Berry e Francesca Manzini ha generato molte reazioni. Fino a un richiesta di provvedimenti disciplinari da parte del “mondo dei social”.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 5 maggio

Il Grande Fratello Vip 2026 I Concorrenti e le Ultime Novità

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