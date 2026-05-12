Grande Fratello Vip 2026 Francesca Manzini contro tutti | l’imitatrice divide la casa | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini si trova al centro di tensioni con gli altri concorrenti. L’imitatrice ha causato divisioni tra i partecipanti e, recentemente, un bacio tra lei e Raul ha scatenato ulteriori discussioni. La situazione si sviluppa in un contesto di scontri e confronti continui tra i presenti.

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