Grande Fratello Vip 2026 Francesca Manzini contro tutti | l’imitatrice divide la casa | Video Mediaset
Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini si trova al centro di tensioni con gli altri concorrenti. L’imitatrice ha causato divisioni tra i partecipanti e, recentemente, un bacio tra lei e Raul ha scatenato ulteriori discussioni. La situazione si sviluppa in un contesto di scontri e confronti continui tra i presenti.
Non c’è pace per Francesca Manzini nella casa del Grande Fratello Vip 2026. L’imitatrice continua a dividere gli umori tra i concorrenti e negli ultimi giorni un “bacio rubato” con Raul diventa l’ennesimo oggetto di scontro. Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini a confronto con i concorrenti. Francesca Manzini si siede sulla poltrona rossa che scotta nella casa del Grande Fratello Vip 2026 per un confronto diretto con i suoi coinquilini. « Sei stata l’unica esclusa per partecipare al terzo posto come finalista. In questi giorni ti sei isolata, ma ti hanno anche un pò isolata» – precisa Ilary Blasi dallo studio. Una settimana difficile per la Manzini che ha “baciato” Raul creando nuovamente scompiglio nella casa.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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