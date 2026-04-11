Grande Fratello Vip 2026 una grande emozione per Francesca Manzini | la sorpresa della mamma e l’appello denunciate subito | Video Mediaset

Al Grande Fratello Vip 2026, si è verificata una sorpresa speciale: nella casa è entrata Gabriella, la mamma di Francesca Manzini. La presenza della madre ha suscitato grande emozione tra i concorrenti e il pubblico. Durante l’episodio, Francesca ha ricevuto anche un messaggio dalla madre e ha pronunciato un appello, invitando le persone a denunciare subito. Il momento è stato ripreso in un video trasmesso da Mediaset.

E’ tempo di sorprese al Grande Fratello Vip 2026: nella casa arriva Gabriella, la mamma di Francesca Manzini. La donna prima balla un valzer con Raimondo Todaro e poi riabbraccia la figlia che racconta un momento molto difficile della sua vita. Grande Fratello Vip 2026, il ballo della mamma di Francesca Manzini con Raimondo Todaro. Un ingresso del tutto originale per Gabriella, la mamma di Francesca Manzini, nella casa del Grande Fratello Vip 2026. La donna, infatti, entra nel localizzo del GF VIP dove balla un valzer con Raimondo Todaro che immediatamente la riconosce. “È la mamma di Francesca” – dice il ballerino, mentre Francesca assiste alla scena tra le lacrime. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, una grande emozione per Francesca Manzini: la sorpresa della mamma e l’appello “denunciate subito” | Video Mediaset Grande Fratello Vip 2026, scontro tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini | Video MediasetAlessandra Mussolini e Francesca Manzini sono arrivate oramai ai ferri corti nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini divide la casa: Alessandra Mussolini “non la trovo vera” | Video MediasetFrancesca Manzini non sembra conquistare le simpatie all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026. Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 3 aprile: accuse, vendette e una nuova grande sorpresa; Grande Fratello Vip 2026 : tre motivi per cui non sta funzionando (e c'entra anche Ilary Blasi); Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; GF Vip 2026 si allunga: la nuova data della finale e il calendario aggiornato. Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 10 aprile? | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera venerdì 10 aprile? Al televoto sfida a due tra Marco Berry e Lucia. superguidatv.it Grande Fratello Vip 2026, una grande emozione per Francesca Manzini: la sorpresa della mamma e l’appello denunciate subito | Video MediasetGrande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini riceve la sorpresa della mamma e racconta le sue fragilità: denunciate alla prima mano. superguidatv.it Al Grande Fratello Vip l'incontro tra Francesca Manzini e la madre - facebook.com facebook #GrandeFratello #GFVip, finale confermata al 5 maggio: addio al raddoppio settimanale, la strategia Mediaset x.com