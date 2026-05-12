Martedì 12 maggio 2026 si è tenuta la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata sono stati annunciati i due finalisti già scelti e si è deciso chi sarebbe stato il terzo concorrente a raggiungerli nella fase conclusiva del programma. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti e varie eliminazioni.

Anticipazioni sedicesima puntata di martedì 12 maggio 2026. Sedicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La casa contro Francesca Manzini: unica esclusa dal televoto per diventare finalista, il suo comportamento è al centro delle critiche di tutti. Per alcuni egocentrica e per altri furba vittimista, stasera proverà a difendersi da ogni accusa. Ce la farà? Chi è davvero Raimondo Todaro? Un leale concorrente e compagno di viaggio oppure un abile stratega? C’è chi inizia a dubitare. Rinasce una nuova alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe e la gara dei talenti ha il sapore di rivalsa interna: le tre ‘regine’ contro la loro ‘nemica’ numero uno Francesca Manzini.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta sedicesima puntata: chi sarà il terzo finalista?

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Grande Fratello Vip 2026, 4 concorrenti entrano prima nella casa: chi sono e dove seguirli

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