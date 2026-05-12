Grande Fratello Vip 2026 diretta sedicesima puntata | chi sarà il terzo finalista?

Da davidemaggio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio 2026 si è tenuta la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi, con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la serata sono stati annunciati i due finalisti già scelti e si è deciso chi sarebbe stato il terzo concorrente a raggiungerli nella fase conclusiva del programma. La puntata ha visto anche momenti di confronto tra i partecipanti e varie eliminazioni.

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Anticipazioni sedicesima puntata di martedì 12 maggio 2026. Sedicesimo appuntamento per il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La casa contro  Francesca Manzini: unica esclusa dal televoto per diventare finalista, il suo comportamento è al centro delle critiche di tutti. Per alcuni egocentrica e per altri furba vittimista, stasera proverà a difendersi da ogni accusa. Ce la farà? Chi è davvero  Raimondo Todaro? Un leale concorrente e compagno di viaggio oppure un abile stratega? C’è chi inizia a dubitare. Rinasce una nuova alleanza tra  Alessandra Mussolini,  Antonella Elia  e  Adriana Volpe  e la  gara dei talenti  ha il sapore di rivalsa interna: le tre ‘regine’ contro la loro ‘nemica’ numero uno Francesca Manzini.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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