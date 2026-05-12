Il 12 maggio si è tenuta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, con i concorrenti impegnati nelle ultime sfide prima della finale prevista per il 19. L’atmosfera nella Casa è diventata più tesa, mentre si avvicina la fase decisiva del reality. Durante la serata sono stati annunciati alcuni dettagli riguardanti il percorso verso la proclamazione del vincitore, con attenzione particolare al terzo finalista.

Nuovo appuntamento oggi, martedì 12 maggio, con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone, ancora una volta, Ilary Blasi supportata dalle ficcanti analisi delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Gli occhi sono puntati sugli ascolti dopo la puntata del 5 maggio, che ha registrato 2.057.000 telespettatori pari a uno share del 16,6%. Tra tensioni interne, strategie sempre più sfacciate e nuove alleanze, la puntata di oggi potrebbe ridefinire gli equilibri in vista della finalissima, posticipata al 19 maggio. Nubi fosche si addensano attorno a Francesca Manzini. La concorrente, esclusa dal televoto per la finale, dovrà ora confrontarsi con le accuse mosse dagli altri gieffini, che nelle ultime ore hanno passato al microscopio ogni suo atteggiamento e comportamento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026 del 12 maggio: chi sarà il terzo finalista?

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Chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip

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