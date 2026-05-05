Stasera avrebbe dovuto essere la serata finale del Grande Fratello Vip 2026, ma la conclusione del reality show è stata spostata al 19 maggio. La puntata del 5 maggio ha comunque visto la trasmissione dedicata alla definizione dei concorrenti in corsa per la finale, con attenzione ai possibili secondo finalisti. Il programma ha mantenuto un ritmo serrato, con confronti e eliminazioni che hanno coinvolto i partecipanti ancora in gara.

Nuovo appuntamento oggi, martedì 5 maggio, con il Grande Fratello Vip su Canale 5. Al timone ritroviamo Ilary Blasi, supportata dalle pungenti analisi delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Gli occhi sono puntati sugli ascolti dopo la puntata del 28 aprile, che ha registrato 1.829.000 spettatori con uno share del 15.5%. Quella di stasera avrebbe dovuto essere la serata della finalissima, ma il traguardo è stato posticipato al 19 maggio: una variazione che aumenta la pressione sui concorrenti, costretti a resistere ancora due settimane sotto le telecamere. Il clima nella Casa è tutt’altro che disteso, in particolare tra Marco Berry e Francesca Manzini.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?

Anticipazioni GF Vip 8 chi sarà il secondo finalista

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