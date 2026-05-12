Grande Fratello Vip 2026 chi è il terzo FINALISTA di ieri sera martedì 12 maggio? | Video Mediaset

Durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2026, è stato annunciato il nome del terzo finalista del programma. I concorrenti ancora in corsa per il titolo sono Raimondo Todaro, Raul, Adriana Volpe, Renato e Lucia Ilardo. La trasmissione ha mostrato le varie fasi di eliminazione e le discussioni tra i partecipanti prima di rivelare il nome che si è aggiunto agli altri due finalisti.

Grande Fratello Vip 2026, chi è il terzo finalista di ieri sera martedì 12 maggio 2026? In lizza per il titolo di secondo finalista ci sono: Raimondo Todaro, Raul, Adriana Volpe, Renato e Lucia Ilardo?. Grande Fratello Vip 2026, il verdetto del televoto per il terzo finalista. Durante la diretta della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 abbiamo scoperto anche il nome del terzo concorrente finalista. Dallo studio Ilary Blasi chiama gli aspiranti concorrenti finalisti ad entrare nella stanza della nuvola. « Ci siamo con il verdetto del televoto: Adriana Volpe, Renato, Raul, Lucia e Raimondo Todaro chiamo la busta con il verdetto. Allora vips ho qui la busta» – comunica Ilary Blasi pronta a rivelare i nomi dei concorrenti che possono continuare a sperare di diventare finalisti.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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