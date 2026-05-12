Su Instagram, Omar Elomari ha annunciato la fine della relazione con Rasha Younes, confermando la rottura tra i due. La notizia è stata condivisa tramite un post pubblicato dallo stesso Omar. La coppia aveva partecipato al reality show Grande Fratello. Finora, non sono stati forniti ulteriori dettagli o commenti riguardo alla separazione.

È ufficiale: la storia d’amore tra Omar Elomari e Rasha Younes è giunta al termine. La notizia è stata comunicata dallo stesso Omar attraverso un post su Instagram. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno deciso di separarsi, confermando quanto i fan avevano già intuito. Francesca Manzini bacia Raul Dumitras e scoppia la polemica La comunicazione di Omar su Instagram. Omar Elomari ha condiviso un messaggio su sfondo nero, in cui ha dichiarato: “Nessun rancore, nessun dramma pubblico. Solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti. E’ finita”. Le sue parole non lasciano spazio a dubbi e chiariscono che la decisione è stata presa in modo maturo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Omar e Rasha annunciano la rottura su Instagram

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