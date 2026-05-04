A Mercato Saraceno si può esplorare un percorso di 13 chilometri che attraversa borghi storici e sentieri situati sul crinale. Lungo il tragitto, si trova un giardino appartenente a un'artista svizzera, il cui segreto è accessibile tramite un sentiero dedicato. La zona sta vivendo un impulso economico grazie a un progetto che combina attività sportive e iniziative culturali, coinvolgendo le comunità locali.

? Cosa scoprirai Quali segreti nasconde il giardino dell'artista svizzera lungo il sentiero?. Come cambierà l'economia locale grazie a questa sinergia tra sport e cultura?. Dove si trovano i palazzi storici che si visiteranno durante il cammino?. Perché l'organizzazione ha scelto di eliminare le soste programmate durante il percorso?.? In Breve Percorsi Easy Runner da 9 e 13 chilometri con iscrizione a 3 euro.. Itinerario culturale con visita alla Pesa pubblica e al teatro locale.. Passaggio nel giardino di un'artista svizzera lungo il crinale.. Degustazione finale di prodotti tipici presso il centro sportivo di Mercato Saraceno.. Domenica 10 maggio 2026, il territorio di Mercato Saraceno ospiterà un percorso guidato di 13 chilometri organizzato da Ecotrail Cesena e Easy Runner.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato Saraceno: 13 km tra borghi storici e sentieri sul crinale

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