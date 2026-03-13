21 marzo | a Isola del Gran Sasso nasce il libro su Verrua

Il 21 marzo 2026 alle 17:30 si svolgerà a Isola del Gran Sasso la presentazione di un libro dedicato a Pietro Verrua, scritto da un autore locale. L’evento si terrà presso una sede pubblica della città e vedrà la partecipazione di alcune persone coinvolte nella realizzazione dell’opera. La presentazione è prevista come un momento dedicato alla figura di Verrua e al suo contributo.

Il 21 marzo 2026 alle ore 17:30 si terrà a Isola del Gran Sasso la presentazione del volume dedicato a Pietro Verrua. L’incontro si svolgerà nella Sala Conferenze del Museo Stauròs, all’interno del Santuario di San Gabriele. La pubblicazione raccoglie i racconti dello studioso sulle genti, le acque e le montagne della Valle Siciliana. La serata sarà moderata da Padre Ciro Benedettini, direttore de L’Eco di San Gabriele. Il presidente del C.A.I. di Isola del Gran Sasso, Francesco Trifoni, introdurrà l’evento spiegando il valore culturale dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi dei curatori Erardo Colantoni e Silvio Di Eleonora sulla genesi del lavoro di ricerca. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 21 marzo: a Isola del Gran Sasso nasce il libro su Verrua Articoli correlati Leggi anche: Lions Club Isola del Gran Sasso Valle Siciliana promuove l’evento “La gentilezza come valore che costruisce l’umanità” Coppa Italia Boulder 2026, gran finale a Prato il 21 e 22 marzo alla Crazy Center: diretta su Climbing TVLa terza e ultima tappa del circuito si disputa sabato 21 e domenica 22 marzo alla Crazy Center di Prato. Altri aggiornamenti su 21 marzo a Isola del Gran Sasso nasce... Temi più discussi: Dopo oltre 50 anni rinasce l’Isolotto: sabato 21 marzo l’inaugurazione del grande parco naturale; Giornate Fai di primavera: tutte le aperture straordinarie a Viterbo e nel Lazio; Festival del Teatro Amatoriale – Riviera dei Cedri; Cosa c'è al cinema a marzo, 20 film da non perdere, da La Sposa! a Nouvelle Vague. FOTO. Genti, acque, montagne nei racconti di Pietro Verrua: il libro sarà presentato il 21 marzoISOLA DEL G.S. – Il C.A.I. (Club Alpino Italiano) Sezione di Isola del Gran Sasso è lieto di annunciare la presentazione del volume: Genti, acque, montagne nei racconti di Pietro Verrua (Ricerche&Re ... ekuonews.it Che tempo faceva a Isola Dovarese il 21 Marzo 2025 - Archivio Meteo Isola Dovarese- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it * Info Day – Valle delle Abbazie* *Venerdì 20 marzo alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Isola del Gran Sasso*, si terrà un incontro per la presentazione dei nuovi incentivi e dell’iniziativa “Idee in cerca di autore”, dedicata alla raccolta di i - facebook.com facebook