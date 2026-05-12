Gran galà di primavera con l' Orchestra I Giovani Accademici al teatro Tosti di Ortona

Domenica 17 maggio alle 18, al teatro Tosti di Ortona, si terrà il concerto finale della stagione 20252026 dell'Orchestra Sinfonica Tosti. L'evento, intitolato Gran Galà di Primavera, vedrà la partecipazione dell’ensemble I Giovani Accademici. Si tratta di un appuntamento che conclude un ciclo di concerti, con un programma che coinvolge l’orchestra e i giovani musicisti.

L'Orchestra Sinfonica Tosti presenta il Gran Galà di Primavera, appuntamento conclusivo della stagione concertistica 20252026, in programma domenica 17 maggio, alle ore 18.30, al teatro F.P. Tosti.Protagonista della serata sarà l’Orchestra I Giovani Accademici, diretta dal Maestro Paolo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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