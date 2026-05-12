Graduatorie ATA 24 mesi 2026 quando selezionare sì nella sezione sul servizio valido per l’accesso

Entro le 23:59 del 19 maggio 2026, è possibile presentare o aggiornare la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi relative all’anno scolastico 202627. Nella procedura, bisogna selezionare “sì” nella sezione dedicata al servizio valido per l’accesso, se si desidera includere tale servizio nel calcolo dei requisiti. La scadenza è fissata per tutte le piattaforme interessate, senza proroghe ufficiali.

Scade alle 23:59 del 19 maggio 2026 il termine per presentare la domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. Le istanze devono essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma Polis – Istanze online. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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