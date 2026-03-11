Secondo ciclo sostegno Indire Università | rinuncia al contenzioso ed iscrizione in GPS prima fascia entro il 16 marzo attesi i bandi LO SPECIALE

Dopo l’approvazione del Decreto Scuola n. 1272025, è stato annunciato un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno, paralleli al tradizionale TFA. Chi intende partecipare dovrà rinunciare al contenzioso e iscriversi nella prima fascia GPS entro il 16 marzo. Sono attesi i bandi ufficiali che definiranno i dettagli di questa iniziativa.

L'approvazione definitiva del Decreto Scuola n. 1272025 lo scorso 29 ottobre ha reso possibile un nuovo ciclo di percorsi per la specializzazione sul sostegno paralleli al tradizionale TFA sostegno. L'obiettivo di alcune modifiche è quello di "recuperare" i docenti rimasti esclusi dal primo percorso per docenti con tre anni di servizio e allargare la platea di coloro che sanano il titolo conseguito all'estero. L'impostazione prevede lezioni sincrone, online e in presenza; verifiche intermedie con esame finale; e una durata minima complessiva di quattro mesi, con conclusione entro il 31 dicembre 2026. L'articolo Secondo ciclo sostegno IndireUniversità: rinuncia al contenzioso ed iscrizione in GPS prima fascia entro il 16 marzo, attesi i bandi LO SPECIALE . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Secondo ciclo sostegno Indire/Università: chi partecipa, rinuncia al contenzioso, offerta formativa entro il 5 marzo [LO SPECIALE] Secondo ciclo Indire, ci si può inserire con riserva in prima fascia GPS anche senza effettiva iscrizioneNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è... Aggiornamenti e notizie su Secondo ciclo sostegno Indire... Temi più discussi: Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate; Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026; Sostegno, INDIRE Secondo ciclo: 3 mesi per concludere i percorsi così da conseguire il titolo e sciogliere la riserva entro il 30 Giugno 2026. Pubblicato il Nuovo Decreto: ecco le novità (Scarica PDF); Secondo ciclo Indire/Università, alcuni docenti non potranno partecipare pur avendo tre anni di servizio sostegno. Sostegno Indire secondo ciclo, proroga fino al 16 marzo per rinunciare al titolo estero. NotaSecondo ciclo sostegno Indire: il Ministero ha prorogato al 16 marzo il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alle istanze di riconoscimento sul sostegno ex articolo 7, comma 1 del decret ... orizzontescuola.it Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026Il Ministero ha pubblicato un nuovo decreto interministeriale che introduce disposizioni per permettere ai partecipanti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli articoli 6 e 7 del d ... tecnicadellascuola.it Come faranno le università a far partire e concludere il secondo ciclo Indire entro il 30 giugno rispettando insegnamenti, laboratori, esami e tesina - facebook.com facebook Green è responsabilità e futuro. A Parma studenti #EUGREEN con Erasmus+ INDIRE discutono università sostenibili e la Road to Your Ideal University. x.com