Chi vuole partecipare ai percorsi INDIRE deve inserirsi in GPS con riserva entro oggi 16 marzo?

Oggi è l’ultimo giorno per chi desidera partecipare ai percorsi INDIRE, poiché bisogna inserirsi in GPS con riserva entro questa data. Durante il question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief come ospite, è stata discussa una questione relativa al conseguimento della specializzazione sul sostegno e alle conseguenze sull’inserimento nelle graduatorie.

Giù nel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata al conseguimento della specializzazione sul sostegno e agli effetti sull’inserimento nelle graduatorie. La sindacalista ha spiegato la necessità di richiedere la riserva in GPS entro il 16 marzo per titolo da conseguire entro il 30 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati GPS, laureandi magistrali iscritti ai percorsi abilitanti: potranno inserirsi in prima fascia con riserva? Serve chiarimento ministerialeNel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato... 30 CFU: non è possibile inserirli con riserva nella GPS sostegno 2026. Titolo deve essere conseguito entro il 16 marzoNel question time del 23 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stata... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chi vuole Discussioni sull' argomento Ricerca d’eccellenza: a UniPa due giornate dedicate alle opportunità dello European Research Council (ERC); Consiglio di Stato e i Limiti di Età nei Concorsi in Polizia: ecco cosa succede!; Sostegno II ciclo: differenza tra titolo INDIRE e titolo universitario; A Manfredonia fino a 3500 euro per chi vuole mettersi in gioco - FoggiaToday. Il 39enne protagonista nel programma "Chi vuole essere milionario" - facebook.com facebook