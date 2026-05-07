Scherma domenica 10 maggio la Festa Paralimpica Under 14 al GPG di Riccione | in diretta dalle 10 | 30 su Assalto TV

Domenica 10 maggio si svolgerà la Festa Paralimpica Under 14 di scherma al GPG di Riccione, con diretta dalle 10:30 su Assalto TV. Per il 15° anniversario della FIS come «Federazione integrata», atleti in carrozzina e non vedenti parteciperanno alla Sala delle Finali del PlayHall. La manifestazione riunisce giovani sportivi provenienti da diverse regioni italiane.

Nel 15° anniversario della FIS come «Federazione integrata», atleti in carrozzina e non vedenti protagonisti alla Sala delle Finali del PlayHall. In pedana anche i campioni paralimpici Matteo Betti e Gianmarco Paolucci. Un momento che va oltre la competizione, oltre i titoli e i podi. Domenica 10 maggio, nell’ambito del 62° Gran Premio Giovanissimi «Renzo Nostini» – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione, torna la «Festa della Scherma Paralimpica Under 14»: un appuntamento di promozione, inclusione e condivisione che è ormai diventata una delle anime più preziose della più importante kermesse giovanile del calendario federale. L’evento si potrà seguire in diretta dalle ore 10:30 su Assalto – La TV della Scherma, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.🔗 Leggi su Sportface.it

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