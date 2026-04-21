Chrome si evolve | Gemini arriva in 7 nuovi paesi con funzioni IA

Google ha annunciato che la funzione Gemini, integrata nell'intelligenza artificiale di Chrome, sarà ora disponibile in sette paesi in più, tra cui Australia, Indonesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Vietnam. L'estensione della funzione avviene attraverso aggiornamenti del browser, senza modificare le caratteristiche di base di Chrome. La novità si inserisce in un piano di diffusione più ampia dell’IA tra gli utenti di tutto il mondo.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nel browser Chrome si estende a nuovi mercati globali con l’annuncio di Google, che ha reso disponibile la funzione Gemini in sette nazioni aggiuntive tra cui Australia, Indonesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Vietnam. L’espansione riguarda sia le versioni desktop che quelle per dispositivi iOS, con l’unica eccezione rappresentata dal Giappone. Il percorso di implementazione della tecnologia Gemini all’interno del software di navigazione è iniziato lo scorso anno attraverso una finestra fluttuante. Il progetto è evoluto costantemente: all’inizio di quest’anno è stato introdotto un assistente basato su una barra laterale capace di rispondere a quesiti analizzando i contenuti presenti nelle diverse schede aperte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chrome si evolve: Gemini arriva in 7 nuovi paesi con funzioni IA Notizie correlate Gemini in chrome arriva sui chromebook plus negli usaIn breve, è stata annunciata l’introduzione di Gemini in Chrome sui Chromebook Plus, offrendo strumenti basati su IA direttamente nel browser per... Chrome si evolve: schede verticali e lettura immersiva arrivano su PCGoogle ha introdotto due aggiornamenti per la versione desktop di Chrome volti a ottimizzare l’efficienza del lavoro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Chrome introduce le Skills: ora è più facile gestire i prompt di Gemini; Gemini può organizzare la giornata degli utenti? Ecco cosa cambia; Google Gemini evolve e agisce come un vero collega AI; Boston Dynamics, il cane-robot Spot evolve con il ragionamento autonomo di Gemini. Google estende Gemini in Chrome a sette nuovi paesiGoogle estende Gemini in Chrome a sette nuovi mercati, segnando un passo avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale. Dopo il lancio USA a gennaio 2026, Gemini è disponibile in Australia, I ... it.blastingnews.com Google Chrome si aggiorna: arrivano le AI Skills per automatizzare i workflow con GeminiGoogle Chrome introduce 'Skills', per salvare e riutilizzare i prompt di Gemini e automatizzare le operazioni AI ... it.blastingnews.com Il browser più famoso del mondo si prepara alla sua trasformazione più radicale: arriva "Chrome AI Mode", la novità di Google che promette di cambiare per sempre il nostro modo di esplorare il web. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico, ma di u - facebook.com facebook AI Mode è sempre più presente in Chrome x.com