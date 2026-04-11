Google sta lavorando a un nuovo aggiornamento per l’assistente Gemini che consentirà di usare alcune funzioni sugli smartwatch con sistema operativo Wear OS senza bisogno di una connessione internet. L’azienda ha annunciato questa novità come parte di uno sviluppo volto a migliorare l’esperienza utente sui dispositivi indossabili. La modifica riguarda principalmente l’accesso alle funzionalità dell’assistente tramite il dispositivo stesso, senza ricorrere alla connessione online.

Google sta sviluppando un aggiornamento per l’assistente Gemini che permetterebbe di utilizzare alcune sue funzioni direttamente sugli smartwatch con sistema operativo Wear OS anche in assenza di una connessione internet attiva. L’obiettivo è superare il limite attuale che rende l’IA quasi del tutto inoperativa quando il dispositivo indossabile non è collegato alla rete, una criticità particolarmente sentita dagli utenti di smartwatch rispetto a chi utilizza uno smartphone, solitamente sempre connesso. L’analisi della versione 1.29.343.892969432 dell’applicazione dedicata ai dispositivi Wear OS ha rivelato, grazie alle scoperte dell’esperto AssembleDebug, la presenza di diverse stringhe di codice che indicano le nuove capacità offline.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gemini su smartwatch: arriva l’IA di Google anche senza internet

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