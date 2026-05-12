Gonzalo Garcia Juve possibile ritorno di fiamma | i bianconeri studiano un’operazione alla Morata Gli aggiornamenti

La Juventus sta valutando un possibile ritorno di Gonzalo Garcia, con l'intenzione di riportarlo in rosa attraverso un'operazione simile a quella di Morata. La dirigenza sta studiando una strategia che prevede l'acquisto con il metodo della recompra, cercando di convincere il club spagnolo a cedere il giocatore. La situazione è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni definitive.

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