Gonzalo Garcia Juve possibile ritorno di fiamma | i bianconeri studiano un’operazione alla Morata Gli aggiornamenti
La Juventus sta valutando un possibile ritorno di Gonzalo Garcia, con l'intenzione di riportarlo in rosa attraverso un'operazione simile a quella di Morata. La dirigenza sta studiando una strategia che prevede l'acquisto con il metodo della recompra, cercando di convincere il club spagnolo a cedere il giocatore. La situazione è ancora in fase di valutazione e non ci sono ancora decisioni definitive.
di Luca Fioretti Gonzalo Garcia Juventus, la dirigenza studia un colpo in prospettiva e valuta la formula della recompra per convincere il club spagnolo. Il mercato si infiamma in vista delle imminenti sessioni estive e le notizie riportate da Tuttosport svelano scenari davvero molto interessanti. Durante l’imminente summit organizzato con i vertici del Real Madrid, i bianconeri parleranno in maniera approfondita di Gonzalo Garcia. Il talento nato nel 2004 rappresenta un profilo che intriga moltissimo i piani alti, sempre alla ricerca di giovani promesse da far crescere e maturare sul campo. L’idea principale per sbloccare positivamente l’affare si basa su una formula già collaudata in passato e che ha regalato grandissime soddisfazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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