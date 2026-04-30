Nel calcio mercato di oggi si sono susseguite diverse novità. Un allenatore ha chiamato un centrocampista internazionale, mentre si parla di un possibile ritorno di un ex collaboratore tecnico. Seguite la nostra cronaca in tempo reale per tutti gli aggiornamenti, indiscrezioni e sviluppi sulle trattative in corso.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Spalletti telefona a Bernardo Silva, ritorno di fiamma per Gonzalo Garcia

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