Golf sul campo del Cus il ' Tucano Race to Scotland' | l' elenco dei vincitori

Nel fine settimana, il Cus Ferrara Golf ha ospitato il torneo ‘Tucano Race to Scotland’, una competizione individuale su 18 buche Stableford. La gara si è svolta venerdì 1 maggio e ha visto sfidarsi i partecipanti suddivisi in tre categorie. L’evento ha attirato numerosi appassionati di golf, con i vincitori di ciascuna categoria che sono stati annunciati a conclusione delle partite.