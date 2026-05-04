Golf sul campo del Cus il ' Tucano Race to Scotland' | l' elenco dei vincitori
Nel fine settimana, il Cus Ferrara Golf ha ospitato il torneo ‘Tucano Race to Scotland’, una competizione individuale su 18 buche Stableford. La gara si è svolta venerdì 1 maggio e ha visto sfidarsi i partecipanti suddivisi in tre categorie. L’evento ha attirato numerosi appassionati di golf, con i vincitori di ciascuna categoria che sono stati annunciati a conclusione delle partite.
Nuovo weekend intenso di gare per il Cus Ferrara Golf. Venerdì 1 maggio si è disputato il ‘Tucano Race to Scotland’, gara individuale su 18 buche Stableford, suddivisa in tre categorie. In palio, oltre ai premi di giornata, la qualificazione per il primo classificato lordo e per i primi netti.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Rafael Jodar entra nell’elenco esclusivo dei vincitori del titolo ATP, accanto a Carlos Alcaraz.Rafael Jodar entra nell’elenco esclusivo dei vincitori del titolo ATP, accanto a Carlos Alcaraz.
Oscar 2026: l’elenco completo dei vincitori, Una Battaglia dopo l’Altra è il Miglior film con 6 statuetteLa 98esima edizione degli Academy Awards ha illuminato il Dolby Theatre di Ovation Hollywood, confermandosi l’appuntamento più atteso per celebrare...