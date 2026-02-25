Festa della Donna tra i vicoli di Gesualdo | un viaggio tra arte e leggenda

La Festa della Donna ha attirato molte persone nei vicoli di Gesualdo, dove un evento speciale ha portato arte e tradizione tra le strade del borgo. L’associazione culturale Aps “Voci Dal Borgo” organizza una passeggiata che mette in mostra le storie e i mestieri locali, coinvolgendo artisti e artigiani del territorio. La manifestazione si svolge tra musica, mostre e racconti, offrendo un’occasione per scoprire il patrimonio di questa comunità. La giornata si conclude con un momento di condivisione tra i partecipanti.

In occasione della Festa della Donna, l’associazione culturale Aps “Voci Dal Borgo” propone un’esperienza speciale nel cuore dell’Irpinia. Domenica 8 marzo, il borgo di Gesualdo aprirà le sue porte a cittadini e visitatori per un viaggio emozionante tra arte, leggenda e spiritualità. Il tour esperienziale accompagnerà i partecipanti sulle tracce del celebre compositore Carlo Gesualdo, noto come il “Principe dei Musici”, figura affascinante e controversa del tardo Rinascimento. Tra vicoli in pietra e scorci suggestivi, si ripercorreranno i luoghi che custodiscono la memoria del genio musicale e del tragico delitto che segnò la sua vita. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: "Donna d'Arte" a Perugia: un viaggio nell'anima femminile tra pittura, scultura e poesia

Irpinia Express fa tappa a Gesualdo: viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo NataleIrpinia Express, il celebre “Treno del Paesaggio” promosso dalla Fondazione FS, torna a percorrere le tratte storiche dell’entroterra campano con una nuova tappa dedicata alla magia delle festività natalizie, fermandosi a Gesualdo per un suggestivo viaggio tra mercatini di Natale e la Casa di Babbo Natale.

Temi più discussi: Io viaggio da sola o con le amiche. Ecco le mete dove festeggiare la festa della donna; Acquista i biglietti per Visita guidata - Le donne di Villa Arconati 3/3; Lavoretti per la Festa della Donna: foto e idee da copiare; LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA -.

8 Marzo festa della donna: perché si regala la mimosaL’8 marzo non è soltanto una festa, ma una giornata di consapevolezza. La mimosa, con il suo profumo leggero e il suo colore brillante, continua a raccontare una storia di resilienza e speranza ... pourfemme.it

Musica e sapori all’Opera Bistrò di Comerio: tre serate speciali tra anni ’80, festa della donna e polentaTre serate a tema all’Opera Bistrò di Comerio tra musica dal vivo e piatti della tradizione: dagli anni ’80 alla Festa della Donna fino alla Festa della Polenta, per un inizio marzo tra gusto e intrat ... varesenews.it

In occasione della festa della Donna, , la #AslRoma1, presso il ', di via Garigliano 55, ha organizzato attività ambulatoriali gratuite de - facebook.com facebook