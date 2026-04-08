Turisti scippati giovani accerchiati e derubati | weekend di paura tra centro e vicoli

Nel corso del fine settimana, diverse denunce sono state presentate per episodi di scippo e rapina nel centro storico e nelle zone vicine. Testimoni hanno riferito di giovani accerchiati e derubati da gruppi di persone, mentre alcune vittime sono state scippate mentre passeggiavano o si trovavano in luoghi affollati. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 18 anni per tentata rapina e altre azioni di contrasto sono state messe in atto per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Non è stata una Pasqua di sola pace e uova di cioccolato per le forze dell'ordine genovesi. Mentre la città si godeva il sole e i turisti affollavano Porto Antico, spiagge e centro, la Polizia di Stato ha dovuto fare gli straordinari: arrestati un 18enne tunisino per tentata rapina in concorso e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Turisti derubati in pieno centro a Verona: la polizia locale arresta un trentaseienneLa serata di venerdì 27 febbraio si è conclusa con un arresto nel centro storico di Verona, dove la polizia locale è intervenuta a seguito della... Leggi anche: Terni, ennesima rapina in pieno centro: due giovani minacciati e derubati