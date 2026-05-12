Gli spettacoli di fine anno della scuola di improvvisazione cambiscena

Da giovedì 21 a domenica 24 maggio, il Teatrò di Abano Terme ospita gli spettacoli di fine anno della Scuola di Improvvisazione Teatrale CambiScena. Le rappresentazioni coinvolgono le classi di amatori e amatrici e il triennio di formazione base, che presentano i loro saggi e performance sul palco. Gli eventi si svolgono nel corso di quattro giorni, con varie sessioni dedicate agli allievi della scuola.

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Da giovedì 21 a domenica 24 maggio la Scuola di Improvvisazione Teatrale CambiScena porta, sul palco del Teatrò di Abano Terme, le classi di amatori e amatrici e il triennio di formazione base, per i loro spettacoli e i saggi di fine anno. Nelle prime due serate sono previsti gli spettacoli Ama.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Workshow Cambiscena 2026: gli spettacoli dei workshop di improvvisazione teatraleDue workshop, uguale: due spettacoli di restituzione al pubblico, per mostrare il lavoro svolto nelle 10 ore di studio su una particolare... Week'n demo: il workshop base di improvvisazione teatrale CambiscenaSabato 9 e domenica 10 maggio l'associazione culturale CambiScena propone il Week'n Demo, uno workshop base della durata di otto ore, che dà la... Argomenti più discussi: CUS TORINO DANZA: spettacoli di fine anno; Ciclo Jardines al Palau nel contesto della Gran Feria di Valencia; Appuntamenti con gli spettacoli nel fine settimana; Weekend a Milano: dall'8 al 10 maggio. AL TECHNOLOGY SNC DI ROMANO LEONARDO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Appuntamenti con gli spettacoli nel fine settimanaQualche suggerimento per chi desidera seguire uno spettacolo dal vivo questo fine settimana. Partiamo da venerdì, all'Arena del Sole di Bologna. Il male dei ricci ideazione, drammaturgia e ... rainews.it