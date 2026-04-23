Week' n demo | il workshop base di improvvisazione teatrale Cambiscena

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, un'associazione culturale organizza un workshop di otto ore dedicato all'improvvisazione teatrale. L'iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire questa forma di teatro attraverso un corso introduttivo. La proposta si svolge in due giorni consecutivi e si rivolge sia a principianti che a chi vuole approfondire le proprie competenze nella disciplina.

Sabato 9 e domenica 10 maggio l'associazione culturale CambiScena propone il Week'n Demo, uno workshop base della durata di otto ore, che dà la possibilità a curiosi e intraprendenti di provare la disciplina dell'improvvisazione teatrale. Negli orari del workshop - dalle 15 alle 19 per entrambi i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Workshow Cambiscena 2026: gli spettacoli dei workshop di improvvisazione teatraleDue workshop, uguale: due spettacoli di restituzione al pubblico, per mostrare il lavoro svolto nelle 10 ore di studio su una particolare... Workshop base improvvisazione teatraleScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Hai mai desiderato...