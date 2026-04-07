Workshow Cambiscena 2026 | gli spettacoli dei workshop di improvvisazione teatrale

Durante il Workshow Cambiscena 2026 si terranno due workshop di improvvisazione teatrale, entrambi con spettacoli di restituzione al pubblico. I partecipanti hanno dedicato dieci ore di studio a diverse tecniche di improvvisazione, con l’obiettivo di mettere in scena quanto appreso. Ogni workshop si concluderà con uno spettacolo che presenterà i risultati del percorso formativo, offrendo una visione diretta dell’attività svolta.

Due workshop, uguale: due spettacoli di restituzione al pubblico, per mostrare il lavoro svolto nelle 10 ore di studio su una particolare declinazione del teatro di improvvisazione. Domenica 12 aprile vanno in scena i WORKSHOW dell'associazione culturale CambiScena. I Workshow sono il risultato di due giorni di laboratorio sul teatro di improvvisazione grazie all'intervento di due insegnanti esterni, i quali propongono un lavoro che ne esplora i confini e le possibilità. A lavoro concluso, gli allievi e le allieve mostrano al pubblico il risultato dello studio intensivo. L'appuntamento è a Corde Palco, lo spazio teatrale di via Montà 437, a Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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