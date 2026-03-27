Due uomini di Napoli sono stati fermati con un arsenale di armi e munizioni. La polizia ha sequestrato diverse armi, alcune simili a quelle utilizzate in scenari di guerra, trovate in un’abitazione nel centro della città. L’operazione ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di armi, tra cui fucili, pistole e munizioni di vario calibro. Le armi erano state conservate illegalmente e sono state ora poste sotto sequestro.

Tempo di lettura: 2 minuti Un vero e proprio arsenale tolto alla criminalità organizzata. Armi che si vedono in scenari di guerra e che invece circolavano nelle strade della città. Siamo a Torre Annunziata ed è quasi mezzanotte. La serata è molto umida e fa più freddo del solito, l’ultimo colpo di coda dell’inverno. Una Fiat Panda percorre via Andolfi. La gazzella dei carabinieri decide di fermare quell’utilitaria con a bordo due persone. Chi guida ha 42 anni ed è un Libero Vigilato napoletano zona centro storico mentre la passeggera è una 39enne di Giugliano ed anche lei è già nota alle forze dell’ordine. La paletta si alza e intima l’Alt. La panda accosta, il finestrino si abbassa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scovato un arsenale di armi e munizioni, nei guai due napoletani

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