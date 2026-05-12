Gli italiani prenotano sempre più viaggi online | dai voli agli hotel quanto vale il mercato

Da quifinanza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, il numero di italiani che prenotano viaggi attraverso piattaforme online è aumentato notevolmente, coprendo sia voli che hotel. Questo trend riflette una crescente preferenza per il settore del turismo digitale, che si configura come una delle aree più solide dell’e-commerce nel paese. Le transazioni online nel settore turistico rappresentano una quota sempre più consistente del mercato, evidenziando l’espansione di questo canale di vendita.

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Il turismo digitale continua a crescere e si conferma uno dei pilastri più solidi dell’e-ommerce italiano. Prenotare  voli, hotel, treni, appartamenti turistici e pacchetti vacanza è ormai diventata una pratica diffusa tra milioni di persone, al punto che quelli legati ai viaggi rappresentano oggi i servizi più acquistati online.  Prenotazioni viaggi online, quanto è cresciuto la domanda. Secondo l’analisi “Mastercard eCommerce Insights”, presentata durante il Netcomm Forum 2026, gli acquisti online in Italia sono cresciuti del 14% nel 2025. E tra i settori che trainano maggiormente questa evoluzione ci sono proprio i viaggi e l’ospitalità. Insieme ai marketplace generalisti, il comparto travel concentra circa il 40% della spesa online complessiva degli italiani, che acquistano: biglietti aerei;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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