Negli ultimi anni, il numero di italiani che prenotano viaggi attraverso piattaforme online è aumentato notevolmente, coprendo sia voli che hotel. Questo trend riflette una crescente preferenza per il settore del turismo digitale, che si configura come una delle aree più solide dell’e-commerce nel paese. Le transazioni online nel settore turistico rappresentano una quota sempre più consistente del mercato, evidenziando l’espansione di questo canale di vendita.

Il turismo digitale continua a crescere e si conferma uno dei pilastri più solidi dell’e-ommerce italiano. Prenotare voli, hotel, treni, appartamenti turistici e pacchetti vacanza è ormai diventata una pratica diffusa tra milioni di persone, al punto che quelli legati ai viaggi rappresentano oggi i servizi più acquistati online. Prenotazioni viaggi online, quanto è cresciuto la domanda. Secondo l’analisi “Mastercard eCommerce Insights”, presentata durante il Netcomm Forum 2026, gli acquisti online in Italia sono cresciuti del 14% nel 2025. E tra i settori che trainano maggiormente questa evoluzione ci sono proprio i viaggi e l’ospitalità. Insieme ai marketplace generalisti, il comparto travel concentra circa il 40% della spesa online complessiva degli italiani, che acquistano: biglietti aerei;.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gli italiani prenotano sempre più viaggi online: dai voli agli hotel, quanto vale il mercato

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