Pensione boom accessi online | sempre più italiani controllano cedolino INPS
Negli ultimi mesi si registra un aumento consistente di italiani che accedono ai servizi online dell'INPS, in particolare per consultare il cedolino della pensione. Sempre più persone preferiscono gestire i propri dati tramite piattaforma digitale, eliminando le visite presso gli sportelli fisici. Questa tendenza si accompagna a un incremento generale dell’utilizzo dei servizi telematici, segnalato dall’ente previdenziale.
La pensione diventa digitale: cresce in modo significativo il numero di utenti che consultano il cedolino online sul sito INPS. La pensione entra definitivamente nell’era digitale. L’INPS ha comunicato un aumento significativo degli accessi online al cedolino della pensione, segnale chiaro di un cambiamento ormai strutturale nel comportamento dei cittadini. Sempre più pensionati scelgono infatti di controllare la propria pensione direttamente dal portale dell’Istituto, senza passare dagli sportelli fisici. Pensione: cresce l’utilizzo del cedolino online INPS. Secondo quanto reso noto dall’INPS, il servizio del cedolino della pensione registra un numero sempre maggiore di utenti online.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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Sì goda la pensione pagata dai contribuenti, beato lei, auguri per tutto e buona serata x.com