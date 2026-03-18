Il mercato si concentra su Leao, con la domanda su quanto possa valere il portoghese. La clausola rescissoria di 175 milioni rimane, ma non è più considerata incedibile. Per ottenere una valutazione, sono stati consultati gli algoritmi di Cies e Wallabies, che hanno fornito risposte inattese. La situazione attira l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

Chi compra, compra il pacchetto completo: i dribbling, le accelerazioni (in calo), le camminate in fase difensiva, i sorrisi, i problemi fisici, il grande potenziale, i familiari-agenti difficili da gestire e il bravo ragazzo che in spogliatoio aiuta tutti, soprattutto i più giovani. Rafa Leao è tutto questo e il Milan, più che in passato, ha deciso che per lui ascolterà offerte. Il 10 rossonero non è più incedibile (anche se Rafa, comprensibilmente, non ha gradito critiche e voci di mercato). Sì, ma quanto vale Leao? Che proposte possono arrivare per lui? Leao ha rinnovato il contratto con il Milan nel 2023. In quell'accordo, c'è una clausola da 175 milioni: chi vuole prenderlo senza parlare con il Milan, può pagare quella cifra e accomodarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao sul mercato, ma quanto vale? Ecco il prezzo che fanno gli algoritmi

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