Gli italiani mangiano troppo sale | i 5 trucchi per toglierlo dalla tavola e la salute ringrazia

In Italia, il consumo di sale rimane superiore alle raccomandazioni ufficiali, con solo una persona su sei che assaggia il quantitativo corretto. Nonostante alcuni segnali di miglioramento negli ultimi dieci anni, molte persone continuano a superare le quantità consigliate, mettendo a rischio la propria salute. Vari studi e analisi evidenziano come questa abitudine alimentare sia ancora molto diffusa nel paese.

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