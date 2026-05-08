La rivoluzione dello Spritz | ecco come mangiano e quanto spendono gli europei nei ristoranti italiani

Una recente indagine rivela che gli europei che cenano nei ristoranti italiani preferiscono spesso lo spritz come aperitivo, e sono disposti a spendere di più rispetto al passato. La cucina italiana, ormai riconosciuta come un sistema di alta qualità, si distingue anche oltre confine, con punteggi elevati nelle valutazioni. I dati mostrano un aumento della spesa media e una crescente attenzione alle tradizioni culinarie del paese.

La cucina italiana all’estero ha superato lo stereotipo di “pizza e mandolino” per diventare un sistema d’eccellenza da 8,95 punti su 10. Secondo il nuovo rapporto FIPE-Confcommercio, il vero motore del lifestyle tricolore nelle capitali europee è oggi lo Spritz, rito sociale che traina i consumi a Londra e Parigi. Queste ultime sono le città dove la cucina italiana viene percepita come più autentica e di maggiore qualità, grazie a una maggiore specializzazione dell’offerta e a una più attenta valorizzazione delle identità regionali. A fotografare questo scenario è il rapporto The Italian Table Abroad che analizza 1.486 ristoranti italiani in dieci capitali europee e oltre 115.🔗 Leggi su Open.online

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